Новотроицк, Оренбургская область, , 14:19 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области начальник почтового отделения попала под уголовное преследование, сообщили 15 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, с марта по июнь 2019 года женщина, используя свое служебное положение, присвоила более 382 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Начальнику отделения почты грозит до шести лет лишения свободы.

Стоит отметить, в 2020 году по этой же статье возбуждали уголовное производство в отношении руководителя почтового отделения «Краснощеково» Кувандыкского почтамта.

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