* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 14:19 — REGNUM Жительницу Карачаево-Черкесии Фатиму Чотчаеву обвинили в оказании помощи террористам из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Женщина посылала денежные переводы своей дочери, которая оказалась членом незаконного вооруженного формирования, действующего в Сирии.

По приговору суда за финансирование терроризма обвиняемой вынесли наказание в виде десяти лет колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Как было установлено в суде, женщина в мае 2018 года получила от своей дочери реквизиты счета лица, находившегося в Турции. По этому счету Чотчаева переводила неоднократно переводы на общую сумму $3,5 тыс. и около 105 тыс. рублей.

Поскольку ее дочь, находясь в Сирии, участвовала в деятельности террористической организации, мать признали виновной в содействии этому и отправили отбывать наказание.

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