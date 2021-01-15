Новосибирск, , 14:18 — REGNUM Новосибирец обратился в суд с иском к правительству Новосибирской области, Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства о признании незаконным бездействия государственного органа. Об этом ИА REGNUM сообщили в Дзержинском районном суде города.

В суде уточнили, что в обоснование требований заявитель указывает, что является участником долевого строительства многоквартирного дома в ЖК «Новомарусино». Застройщик признан банкротом, открыто конкурсное производство. Объект строительства ЖК «Новомарусино» признан проблемным в октябре 2020 года. Был создан Фонд защиты граждан-участников долевого строительства, который на условия софинансирования выделяет средства для продолжения строительства или выплаты денежной компенсации дольщикам по договорам долевого участия.

Отмечается, что в настоящее время новосибирское правительство уклоняется от решения вопроса о направлении в Фонд соответствующего ходатайства о восстановлении прав граждан, чьи средства были привлечены для строительства ЖК «Новомарусино».

"Истец считает бездействие правительства Новосибирской области незаконным, просит суд понудить правительство Новосибирской области направить в ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» ходатайство о софинансировании мероприятий по завершению строительства многоквартирного дома», — сообщили в суде.

Судебное заседание назначено на 2 февраля 2021 года.