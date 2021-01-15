Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих граждан по подозрению в контрабанде нефтепродуктов на сумму в более чем 1 млрд рублей. Об этом 15 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, в 2019 году 44-летний мужчина и 38-летняя женщина разработали криминальную схему вывоза из России крупной партии топочного мазута. Для этого от имени подконтрольной фирмы они подали в таможенные органы документы, которые содержали заведомо недостоверные сведения об экспортируемом товаре.

«Незаконно перемещенная через таможенную границу партия нефтепродукта стоимостью более миллиарда рублей предназначалась для реализации на территории одной из прибалтийских стран. В соответствии с установленной классификацией вывезенный груз относится к перечню стратегически важных ресурсов», — уточнила Ирина Волк.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»).