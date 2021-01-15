Уфа, , 14:16 — REGNUM 167 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 15 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Сообщается, что всего в республике было подтверждено 21 569 случаев заражения этой инфекцией. При это справились с ней 16 188 человек, в том числе 77 человек в минувшие 24 часа. В больницах лечатся 826 пациентов. При этом, 66 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 16 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. На дому получают лечение 4392 человека.

Сообщается, что за минувшие сутки в Башкирии была констатирована смерть двух человек с COVID-19. Всего в регионе скончались 163 таких пациента. За минувшие сутки таже было выявлено 302 случая внебольничной пневмонии, а 169 человек выздоровели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 14 января в республике было выявлено также 167 случаев заражения коронавирусом и 499 случаев внебольничной пневмонии.

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