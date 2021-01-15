Москва, , 14:12 — REGNUM Министерство обороны Швеции показало серию роликов о возможной будущей войне с Россией. Серия роликов под названием «Когда начнется война» появилось на Youtube на шведском канале Försvarsmakten, пишет «МК».

Всего опубликовано пять видеороликов и трейлер к ним. Авторы рассказывают о том, из-за глобального потепления мир начал проявлять повышенный интерес к Арктике и Северному Ледовитому океану, как источников природных ресурсов.

В качестве союзников Швеции называет США, противоборствующими сторонами выступят Россия и Китай. При этом в военном ведомстве Швеции подчеркнули, серия роликов снята только в образовательных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года страны НАТО провели в Арктике военные манёвры.

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