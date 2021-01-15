Москва, , 14:12 — REGNUM Мутации коронавируса, выявленные на территории России, заметно не влияют на течение заболевания COVID-19. Об этом сообщает 15 января пресс-служба Роспотребнадзора.

Вход в красную зону Павел Соболев © ИА REGNUM

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Ранее глава ведомства Анна Попова заявила об обнаружении в РФ около 1,5 тыс. мутаций вируса SARS-CoV-2. Теперь в ведомстве уточнили, что полные геномы такого количества изолятов нового коронавируса, выделенные за период пандемии, прочитаны специалистами. Циркулирующие штаммы имеют довольно высокую генетическую однородность, у них нет значимых изменений.

«Отмеченные на территории Российской Федерации мутации не влияют на значимые изменения течения болезни», — говорится в сообщении.

Отмечено также, что коронавирус накапливает мутации с относительно низкой скоростью. В большинстве известных геномов — лишь точечные замены, количество отличий не превышает 30 на 29 900 нуклеотидов.

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