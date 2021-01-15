Москва, , 14:30 — REGNUM Информацию о том, что китайская компания Xiaomi попала в чёрный список США из-за «связей с военными», обсудили в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 15 января в социальной сети Facebook.

«Для США все враги, кто представляет конкуренцию. Есть точное определение этому — недобросовестная конкуренция», — пишет Илья Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что американское руководство пошло на такой шаг только лишь с целью обеспечить преимущество компаниям США на рынке. Они считают, что таким образом Соединённые Штаты применяют недобросовестную конкуренцию.

«Конкуренция. Качество и цена соответствующие, нормальные и не дорогие. Поэтому вот и включили, чтобы конкуренции не было. Так и с Huawei поступили, чтобы не продвигался там», — считает Давид Д.

Некоторые комментаторы предположили, что дальнейшим шагом, как это было и с Huawei, станет отключение смартфонов Xiaomi от сервисов Google. Это может привести к серьёзным последствиям для компании из-за спада продаж своих устройств.

«Ну, значит, скоро Xiaomi так же андроид ставить не сможет. И уже по-другому тут комментаторы заплачут. Особенно те, кто решил купить свежий телефон. Что-то не покупают особо Honor p40 без андройдовского маркета. Тут та же история будет», — поделился мнением Иван Ч.

Тем не менее, отдельные пользователи пришли к мнению, что китайская фирма найдёт способ выйти из ситуации победителем. Они уверены, что у таких производителей есть козыри в рукавах.

«Значит, видят уже, что Xiaomi большой конкурент. Яблоки из-за этого их блокируют! Если Xiaomi отключат свои Google-сервисы, тогда может свою оболочку MIUI сделают под ОС и всё будет хорошо», — написал Адамыр Ч.

Напомним, 14 января администрация США включила китайскую компанию Xiaomi в список фирм, запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными.