Ташкент, , 14:09 — REGNUM В Узбекистане ожидают прихода циклона с юга — воздух прогреется до 20 градусов тепла, сообщили 15 января в центре гидрометеорологической службы республики.

15 и 16 января столбики термометров поднимутся до 15−20 градусов тепла, на юге страны — до 22 градусов. Ночью похолодает до 0−5 градусов тепла. В воскресенье, 17 января, ожидается небольшое снижение температуры до 13−16 градусов.

Синоптики отмечают, что температура в выходные дни окажется выше климатической нормы на 10−12 градусов. С 18 января ожидается понижение температуры.