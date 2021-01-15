Москва, , 14:08 — REGNUM Институт РУССТРАТ 14 января 2021 года представил регулярный рейтинг политических институтов и аналитических центров России. Ежемесячный ТОП составляется на основании счётчиков Яндекс.Новости. Эксперты института расположили в РУССТРАТ. Рейтинге политические институты и центры РФ на основании цитируемости их в отечественных СМИ, по данным за декабрь 2020 года.

На первом месте находится Агентство политических и экономических коммуникаций — организацию упоминали различные издания в 256 публикациях. Вторую позицию занял Экспертный институт социальных исследований — 246 статей. Замкнул тройку лидеров Российский совет по международным делам — 223 упоминания.

Далее расположились Фонд Петербургская политика (180 упоминаний, 4 место), Центр стратегических разработок (163 упоминания, 5 место), Центр политической конъюнктуры (151 упоминание, 6 место), Институт региональных проблем (147 упоминаний, 7 место), Институт политических исследований (121, 8 место), Институт стран СНГ (118, 9 место) и Фонд развития гражданского общества (109 упоминаний, 10 место).

Институт РУССТРАТ находится на 11 позиции со 100 упоминаниями в СМИ.

Места с 12 по 14, их издания упомянули в 99 публикациях, разделили Давыдов. Индекс, Совет по внешней и оборонной политике и Центр политических технологий.

Строчки рейтинга с 15 по 23 выглядит следующим образом:

15. Институт современного развития — 95

16. Центр политической информации — 88

17. Российский институт стратегических исследований — 86

18. Политическая экспертная группа — 75

19. Московский центр Карнеги — 68

20. Центр политического анализа — 67

21. Комитет гражданских инициатив — 58

22. Минченко консалтинг & МИПЭ — 40

23. Институт социально-политических и экономических исследований — 18

Составляя РУССТРАТ. Рейтинг, эксперты института хотят создать авторитетную систему справедливой оценки исследуемых тенденций и информационно-знаковых объектов, основой для которой станут объективные методы сбора статистической информации.