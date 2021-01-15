Минск, , 14:08 — REGNUM Обвиняемый в убийстве двух пожилых людей снова был приговорен к смертной казни Минским областным судом после того, как в 2020 году судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Белоруссии такой приговор уже был отменен. Об этом 15 января сообщает сайт белорусского правозащитного центра «Весна».

По данным правозащитников, суд выступил в поддержку предложения государственного обвинителя и приговорил обвиняемого в совершенном в январе 2019 года убийстве Виктора Скрундика к исключительной мере наказания — расстрелу.

Кроме того, Минский областной суд приговорил подельников Скрундика — Виталия Мятежа и Валентина Бушнина — к 22 и 18 годам лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии усиленного режима.

Отметим, такой же приговор был вынесен судом по итогам разбирательства 6 марта минувшего года, а 30 июня Верховный суд республики отменил данный приговор и направил дело на новое судебное разбирательство.