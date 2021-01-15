Бердск, Новосибирская область, , 14:01 — REGNUM В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя строительной организации — о мошенничестве при строительстве многоквартирного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, директор «Стройинвестпроекта» в 2013 — 2015 гг. приобрел право собственности на земельный участок и получил разрешительную документацию на строительство в городе Бердске 16-ти этажного жилого дома. Он заключил 128 договоров участия в долевом строительстве дома и иных сделок. Но свои обязательства не исполнил, а деньги похитил.

В прокуратуре уточнили, что в результате его действий инвесторам причинен ущерб в размере свыше 149 млн рублей.

Суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму более 257 млн рублей. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.