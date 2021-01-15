Джакарта, , 13:55 — REGNUM В агентстве по управлению стихийными бедствиями Западного Сулавеси заявили, что 34 человека погибли в результате землетрясения, сообщает Kompas.

Известно, что землетрясение затронуло два ближайших района, а именно в Маджене и Мамуджу.

По оценкам, 15 000 жителей были эвакуированы в несколько горных районов Мамуджу.

В результате землетрясения были повреждены ряд объектов инфраструктуры. Интернет-сеть была отключена.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель парламента Индонезии Пуан Махарани попросила правительство принять срочные меры по эвакуации пострадавших при землетрясении.

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