Пенза, , 14:03 — REGNUM В Пензенской области в ближайшие сутки сохранится сильный снегопад. Улучшение погодных условия пока не предвидится, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

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Так, 16 января по области объявлен желтый уровень погодной опасности. По всей территории региона предстоящей ночью ожидается сильный снег, днем местами усиление северо-западного ветра до 17 м/с при порывах. На дорогах сохранятся снежные заносы.

ИА REGNUM напоминает, из-за обильного снегопада, обрушившегося на Пензу и область, к расчистке городских улиц присоединились сотрудники администрации, гордумы и других управлений и ведомств. Снежные завалы также убирают созданные мобильные группы возле пешеходных переходов, на остановках, тротуарах, подходам с образовательным учреждениям.

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