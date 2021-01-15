Москва, , 13:40 — REGNUM Власти не видят оснований для роста тарифов на мобильную связь. Об этом РИА Новости заявил замглавы Минцифры РФ Олег Иванов.

«Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим», — сказал Иванов.

Он пояснил, что все значительные увеличения тарифов направляются на согласование Федеральной антимонопольной службы, и в случае, если служба не видит причин для их повышения, то операторы мобильной связи получают соответствующее предписание со стороны ФАС: «В еженедельном режиме операторы также направляют в ФАС информацию о тарифах».

Иванов напомнил, что, согласно правилам, мобильные операторы обязаны публиковать тарифы на своих официальных сайтах и предварительно уведомлять своих абонентов обо всех соответствующих изменениях заранее. Чиновник отметил, что таких извещений об изменении мобильных тарифов операторы на сегодняшний день не публиковали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналитическое агентство Content Review опубликовало прогноз, согласно которому цены на мобильную связь в 2021 году могут вырасти на 15−16%.

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