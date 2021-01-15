Майкоп, , 13:39 — REGNUM В Адыгее отказались от массовых купаний в водоемах в праздник Крещение Господне. Такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса руководством Майкопской и Адыгейской епархии.

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«В дни празднования Крещения Господня 18−19 января 2021 года с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции призываю отказаться в этом году от сложившейся практики освящения купелей для омовений людей, избегая массовых скоплений», — заявил архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон.

Он также отметил, что традиционное в этот день богослужение с водосвятием во всех храмах состоится. При этом все мероприятия будут проведены с соблюдением мер предосторожности, введенных управлением Роспотребнадзора из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Помещения храмов и церквей будеу тщательно обработаны дезинфицирующими средствами, а прихожанам необходимо находиться в них в масках и в перчатках, а также соблюдать дистанцию.