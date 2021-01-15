Москва, , 13:36 — REGNUM В 2020 году, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, все основные задачи, которые были поставлены перед Роспоттребнадзором, и важные мероприятия удалось выполнить. Об этом сегодня, 15 января, в рамках Гайдаровского форума сообщила глава федеральной службы Анна Попова.

«Мы выполнили все задачи, которые стояли», — сказала Попова.

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По её словам, это и национальный проект в части чистого воздуха, чистой воды, демографии, и проверки продуктов питания в российских магазинах.

Также, по словам Поповой, которые приводит ТАСС, удалось реализовать и порученный президентом РФ проект по обеспечению горячим питанием учащихся начальной школы. По «регуляторной гильотине» удалось сократить число санитарно-эпидемических правил и нормативов с 414 до десяти.