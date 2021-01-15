Берлин, , 13:40 — REGNUM Учреждение, которое будет предназначено для «принудительного размещения» тех, кто неоднократно совершал нарушения связанных с пандемией карантинных мер, могут создать власти федеральной земли Германии Саксония. Об этом 15 января сообщает газета Bild.

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По информации журналистов издания, для этого планируется провести переоборудование центра первичного приема беженцев в Дрездене, который был построен в 2017 году.

При этом указывается, что, по данным газеты, министр здравоохранения Саксонии Петра Кёппинг весной минувшего года предлагала размещать нарушающих условия карантина в психиатрических лечебницах, а также в отелях или больницах, однако от этого было решено отказаться.

В то же время не уточняется, какими будут условия и стоимость размещения в данном учреждении, однако отмечается, что территория данного центра ограждена забором и за ним будет наблюдать полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Германии на сегодняшний день общее число выявленных носителей коронавируса превысило 2 млн.