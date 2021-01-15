Москва, , 13:35 — REGNUM Шесть выездных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции откроют в Москве с 20 января. Об этом 15 января сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

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«Для того чтобы сделать этот процесс удобнее, мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах», — приводит слова вице-мэра сайт департамента здравоохранения Москвы.

Ракова рассказала, что первые шесть пунктов откроются 20 января. Их разместят в офисе «Мои документы» в Центральном административном округе столицы, ГУМе, «Геликон Опере», фудмолле «Депо» и торговых центрах. Москвичи, проживающие неподалёку, получат смс-сообщение с информацией о вакцинации.

«По возможности мы приглашаем москвичей приходить на вакцинацию небольшими группами — семьями, коллегами или друзьями», — сказал вице-мэр. Она пояснила, что врачам так удобнее размораживать препарат.