Томск, , 13:35 — REGNUM В Томской области приняли закон об экологическом образовании и формировании экологической культуры. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, подобный нормативный акт утверждён менее чем в половине субъектов России.

Как отмечается, в последние годы в области была сформирована система непрерывного экологического образования населения. В частности, создана сеть центров в разных организациях во всех муниципальных образованиях. Вместе с тем здесь не было единого закон, создающего основу для комплексной реализации госполитики в этой сфере.

«Закон… открыл дополнительные возможности для непрерывного получения знаний в учреждениях начального, среднего, высшего и дополнительного образования», — отметили в администрации.

Принятый документ, по мнению инициаторов, будет способствовать росту экологической сознательности местных жителей.