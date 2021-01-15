Архангельск, , 13:34 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области список больных COVID-19 пополнили 273 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — 72 архангелогородца, 61 северодвинец, 15 жителей Котласа и Котласского района. По 12 новых случаев выявлено в Каргопольском и Пинежском районах, по 10 — в Коношском, Мезенском и Няндомском районах, 9 — в Онежском, по 7 — в Устьянском и Холмогорском районах. Инфекцию выявили также у жителей Вельского, Красноборского, Ленского и других районов области.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 5632 человека.