Брянск, , 13:38 — REGNUM Мужчину, имеющего разрешение на владение огнестрельным оружием и медицинские противопоказания к его ношению, задержали в Брянске. По решению суда его принудительно поместили в психиатрический диспансер, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе региональной прокуратуры.

В отношении жителя Советского района суд принял решение о принудительном психиатрическом освидетельствовании. Мужчина, у которого имелось разрешение на право ношения и хранения четырёх единиц огнестрельного оружия, скрывался от правоохранительных органов и работников медицинского учреждения.

При взаимодействии прокуратуры, полиции и сотрудников Росгвардии удалось его разыскать, задержать и доставить в лечебное учреждение. Оружие изъято.