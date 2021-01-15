Джакарта, , 13:33 — REGNUM По данным целевой группой по борьбе с COVID-19, в Индонезии зарегистрировано 12 818 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

По состоянию на 15 января 2021 года в Индонезии выявлено 882 418 носителей коронавируса.

Известно, что в пяти провинциях Индонезии зарегистрировано наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом, в частности в провинции Западная Ява (3095 случаев) и Джакарте (2541 случай).

Правительство также отметило, что за сутки 7491 пациент вылечился от COVID-19 в Индонезии.

Кроме того, за сутки эпидемия унесла жизни 238 человек. Всего от COVID-19 в Индонезии скончались 25 484 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, целевая группа по борьбе с коронавирусом в Индонезии расширяет правила для иностранцев и индонезийских граждан, которые только что прибыли из-за границы.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Индонезии расширили «антиковидные» меры для иностранцев