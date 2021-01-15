Нур-Султан, , 13:31 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать национальный проект по переобучению и совершенствованию навыков работников. Об этом глава государства сказал 15 января на совместном заседании палат парламента.

Казахстанский лидер отметил, что статус молодой нации дает Казахстану преимущества в будущем. Он подчеркнул, что инвестиции в молодежь многократно окупятся и принесут пользу обществу.

Вместе с тем в Казахстане накопились проблемы в системе образования, отметил Токаев. В частности, необходимо преодолеть разрыв по качеству образования между различными слоями населения.

Именно поэтому необходима новая политика по переобучению и совершенствованию навыков, сказал президент Казахстана.

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