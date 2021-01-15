Саратов, , 13:42 — REGNUM В Саратовской области продолжают бороться со снежной стихией. Территории школ, детских садов, техникумов и колледжей очищают от снега и наледи. К работе привлечен в основном технических персонал, уверяет пресс-служба регионального минобразования.

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Глава ведомства Ирина Седова поблагодарила сотрудников техслужб, ведущих борьбу с непогодой. Привлечение педагогических работников к расчистке территорий недопустимо, подчеркнула министр. Также она отметила, что периодически в личных сообщениях через соцсети к ней обращаются родители, которых привлекают к очистке территорий детских садов и школ от снега. «В каждой ситуации разбираемся», — отметила Седова.

Директорам образовательных учреждений рекомендовано провести дополнительно разъяснительную работу с воспитанниками и учащимися о правилах безопасного поведения в зимний период, будь то дорога в школу или катание на коньках.

В министерстве образования области работает круглосуточная горячая линия тел. 8 (8452) 49-21-07 , куда могут позвонить жители по вопросам очистки территорий образовательных учреждений, напоминает пресс-служба.

ИА REGNUM ранее сообщало, ночью и днем 15 января местами по Саратовской области ожидается туман с видимостью 500 метров и меньше. В ночные часы сохранится усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с. Во второй половине дня по области и в Саратове пройдет сильный снег (от 6 до 19 мм). На дорогах снежные заносы и гололедица.

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