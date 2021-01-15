Бишкек, , 13:28 — REGNUM «Согласно выводам межведомственной комиссии, разница по смертям от пандемии в Киргизии идет в несколько тысяч», — пишет на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

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Также высокопоставленная чиновница отметила, что правительство после рассмотрения выводов спецкомиссии не будет предъявлять претензии ни одному рядовому медику.

«Пока врачи героически спасали граждан, некоторые руководители сбегали на длинные больничные. Отдельные главные врачи больниц даже и не бывали в «красных зонах», — возмущается Сурабалдиева.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, за время с момента объявления пандемии в Киргизии зарегистрировано 82 857 случаев коронавируса. В том числе за последние сутки — 134 новых случая.

Сейчас на стационарном лечении находятся 812 больных COVID-19, на амбулаторном — 1 021 больной.

С начала пандемии в республике зафиксирована 1 381 смерть от коронавируса, из них за последние сутки — три смертельных исхода.