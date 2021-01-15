Москва, , 13:26 — REGNUM Лица, вакцинировавшиеся от COVID-19, вне зависимости от уровня антител в крови должны носить защитные маски до того момента, пока не будет сформирован популяционный иммунитет. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Масочный режим в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета», — сказал Мурашко.

Он отметил, что вакцина надёжно защищает от тяжелого течения COVID-19 и в абсолютном большинстве случаев — от самого заболевания, однако вакцинировавшийся человек может быть разносчиком вируса для тех, кто не защищён.