Москва, 15 января 2021, 13:19 — REGNUM Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки томатов и красного перца из Алма-Атинской и Актюбинской областей Казахстана, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ограничения вводятся 18 января из-за обнаружения вируса коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Ранее Россельхознадзор ввёл временные карантинные меры в отношении этого вируса.
21 декабря российская сторона уведомила комитет госинспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана о выявлении вируса.
28 декабря казахстанской стороне предоставлена дополнительная информация о сложившейся ситуации. В Россельхознадзоре сообщили, что до настоящего времени реакция не поступила.
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