Грозный, , 13:19 — REGNUM В Чечне число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом, достигло 10 человек. За минувшие сутки умер еще один житель региона, сообщили 15 января в федеральном оперативном штабе.

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Это второй наименьший показатель в Северо-Кавказском федеральном округе после Карачаево-Черкесии, где число скончавшихся от COVID-19 составляет 45 человек. Наибольшее число случаев летального исхода зафиксировано в Дагестане — 1176.

В Чечне, по данным оперштаба, число новых выявленных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки составило 72, общая численность носителей инфекции достигла 10 040 человек, из них сумели справиться с болезнью 7132 пациента, в том числе 175 — за прошедший день.

Власти республики доложили о том, что ситуация с распространением коронавируса с начала 2021 года стабилизировалась.

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