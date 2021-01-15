Самара, , 13:22 — REGNUM Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлили в Самарской области. Об этом говорится в соответствующем постановлении губернатора региона, опубликованном 15 января на сайте областного правительства.

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Отмечается, что режим самоизоляции для этой категории граждан продлевается до 31 января 2021 года. Также до 31 января продлевается запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей или законных представителей.

Согласно данным на 15 января в регионе за сутки было выявлено 283 случаев заражения коронавирусом. Всего по области было зафиксировано 35 724 случая заражения этой инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в дни новогодних каникул получили прививку против COVID-19 свыше 3,7 тысяч человек.

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