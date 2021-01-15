Элиста, , 13:14 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 93 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 15 января. Этом на пять случаев больше, чем днём ранее, 14 января.

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В настоящее время в ковидных стационарах получают медпомощь 817 пациентов. В тяжёлом состоянии находятся 26 человек. На самоизоляции остаются 4 тыс. 260 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии установлено 16 тыс. 242 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 13 тыс. 489 человек, скончался 221 пациент.

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