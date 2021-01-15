Посёлок Шиес, Архангельская область, , 13:11 — REGNUM На станции Шиес, где планировали строительство полигона для московских отходов, увеличили темпы рекультивационных работ. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.

Накануне в ближайшем к станции поселке Урдома состоялось заседание межведомственной рабочей группы, на котором обсуждалась координация дальнейших действий по завершению рекультивации земельного участка лесного фонда на железнодорожной станции Шиес.

«Участники совещания, в том числе представители министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, зафиксировали факт проведения рекультивационных работ подрядной организацией. При наличии благоприятных погодных условий завершить установку дренажно-осушительных сооружений и засыпку территории грунтом планируется до конца февраля текущего года», — сообщили в правительстве.

Напомним, что все этапы рекультивации земельного участка площадью 15 га должны быть завершены до конца 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, о старте рекультивации земли на Шиесе архангельские власти объявили весной 2020 года, однако в августе 2020 года врио губернатора региона Александр Цыбульский заявил, что рекультивации идет критически медленно.