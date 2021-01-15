Вашингтон, , 13:10 — REGNUM Экономист Андрей Илларионов более не является старшим научным сотрудником американского Института Катона (эту должность он занимал с 2006 года). Институт принял решение о его увольнении из-за поста Илларионова, который он разместил на своей странице соцсети о беспорядках у здания Капитолия в Вашингтоне.

«Я более не работаю в Институте Катона. Как сообщил мне вице-президент института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту в этом блоге «Поджог Рейхстага-2021», — написал Илларионов на своей странице в «Живом Журнале».

Напомним, несколько дней назад Институт Катона начал расследование заявления Андрея Илларионова, опубликованное в «Живом журнале», в котором тот утверждал, что нападение на Капитолий США 6 января было запланировано сторонниками движения Black Lives Matter.

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Как сообщило издание Politico, такое заявление полностью противоречило ранее опубликованному заявлению директора института Питера Гёттлера, в котором тот осудил захват Капитолия сторонниками Дональда Трампа и назвал его прямой атакой на конституцию США.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки и пошли на штурм здания Конгресса США.