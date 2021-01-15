Тюмень, , 13:08 — REGNUM В Тюменской области департамент здравоохранения совместно с департаментом информатизации дорабатывают систему электронной записи на прививку от коронавируса через сайт государственных услуг. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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По данным Минздрава России, для Тюменской области распределено до февраля 2021 года 73 500 доз вакцины.

«Мы рассчитываем, что в течение января и до конца февраля в регион поступит еще 68 000 доз вакцины», отмечают в региональном депздраве.

На сегодня в область поступило 5542 дозы вакцины «Спутник V». Ими прививают медики, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ. А также лица, проживающие в организациях социального обслуживания, и лица с хроническими заболеваниями.