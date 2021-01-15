Владикавказ, , 13:04 — REGNUM В Северной Осетии ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Не отмечается резкого роста новых выявленных случаев заражения, ежедневный прирост числа новых пациентов с COVID-19 почти сравнялся с числом выздоровевших, такие выводы можно сделать на основании данных, предоставленных 15 января федеральным оперативным штабом.

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С начала января 2021 года число новых случаев заражения в республике ежесуточно не превышает 88, а выписываются ежедневно в связи с выздоровлением от 70 до 80 пациентов.

За все время пандемии в Северной Осетии скончались 105 жителей, получивших осложнения после болезни. Четыре случая летального исхода были зафиксированы за предыдущие два дня (за 13 и 14 января).

Что касается данных по новым подтвержденным случаям болезни и числу выздоровевших, то в сообщении управления Роспотребнадзора они отличаются от данных федерального оперативного штаба в сторону увеличения.

Так, санитарное ведомство сообщает 15 января, что в РСО-Алании зарегистрировано 13 343 носителя коронавируса, из них выздоровели 12 672 человека. В то время как показатели федерального штаба составляют 13 260 и 11 786 человека соответственно.

«126 человек находятся на амбулаторном лечении. 440 человек проходят лечение в медучреждениях республики», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.