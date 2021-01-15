Ростов-на-Дону, , 13:04 — REGNUM В Ростовской области спасатели не только готовы прийти на помощь автомобилистам в непогоду, но и развернуть пункты обогрева в случае необходимости. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 января.

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Коммунальные службы, спасатели и энергетики переведены в режим повышенной готовности. Мобилизовано около 430 аварийно-восстановительных бригад в составе более чем 2,3 тыс. человек и 1235 единиц специализированной техники.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовскую область 15 января накрыл снегопад. Из-за плохих метеоусловий, в частности, был закрыт международный аэропорт Ростова-на-Дону. На донские трассы вышла коммунальная техника.

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