Москва, , 13:03 — REGNUM Отказ от ношения медицинской маски может поддержать высокий уровень антител в организме. Об этом 15 января заявил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

По его словам, концентрация вируснейтрализующих антител должна составляет не менее 1:3200. «И после этого можно при таком титре антител, я еще одну крамольную вещь могу сказать, … можно ходить без маски», — сказал Гинцбург.

По его словам, возбудитель вируса широко присутствует в закрытых помещениях. Отсутствие маски простимулирует иммунную систему организма, сказал глава центра Гамалеи.

Он добавил, что уровень антител снижается через несколько месяцев, если его не поддерживать. Вместе с тем в организме сохраняются клетки памяти, которые повышают уровень антител при встрече с возбудителем.

Читайте также: В Роспотребнадзоре исключили повторение осеннего пика заболеваемости COVID