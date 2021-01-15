Оренбург, , 13:02 — REGNUM В Оренбургской области за сутки подтвердили смерть трех человек от коронавирусной инфекции, сообщает 15 января оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии жертвами заболевания стали 405 человек.

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Стоит отметить, что с начала года в регионе ежедневно фиксируют летальные исходы носителей коронавируса (от трех до пяти человек за сутки).

На сегодняшний день с стационарных условиях лечение получают 1076 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. Из них состояние 258 человек оценивается как тяжелое. Подключены к аппаратам ИВЛ 63 пациента, на кислородной поддержке — 626.

С начала пандемии в Оренбуржье выявлено 31 347 носителей коронавируса. От COVID-19 излечились 27 706 человек.

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