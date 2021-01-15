Оренбург, , 13:00 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, на 15 января, выявлен 171 случая заражения коронавирусом. Суточный темп прироста составил 0,55%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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С конца марта в регионе зарегистрировано 31 347 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 1590,9 случаев COVID-19.

Оправились от болезни 27 706 человек, в том числе 158 — за последние сутки. Жертвой заболевания стали 405 человек.

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