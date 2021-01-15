Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM Чтобы попасть на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Петербурге, сначала придется подождать в «листе ожидания», поскольку очередь на прививку сформирована на одну-две недели вперед. Вскоре петербуржцам будет доступна запись через портал госуслуг. Об этом 15 января сообщает издание «Доктор Питер» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

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После вынужденной приостановки записи на вакцинацию, вызванной дефицитом вакцин, запись на прививку возобновилась: 13 января в город привезли 20 тыс. доз вакцины «Спутник V», до конца января ожидается получение еще около 66 тысяч доз. Однако там, где очередь на вакцинацию уже сформирована на две недели вперед, желающих привиться направляют в отложенную запись.

Как ожидается, к действующим сегодня в Петербурге 70 прививочным пунктам в ближайшее время добавятся еще 50: из них 26 городских государственных пунктов и 24 — частных и федеральных.

По данным комздрава Петербурга, уже к концу января петербуржцы смогут записываться на прививку через сайт госуслуг. В настоящее время записаться на прививку можно на портале «Здоровье петербуржца» или по телефону прививочного пункта поликлиники.

Единственное условие для желающих привиться — российское гражданство, прописка значения не имеет.

По данным на 14 января, в Петербурге привито 18 477 человек, из них 1795 закончили полный цикл прививок, состоящий из двух инъекций.

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