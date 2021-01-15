Уфа, , 13:10 — REGNUM Несовершеннолетняя девочка спасла сестру и сожителя матери во время пожара в частном доме в Башкирии. Об этом 15 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар в частном доме в г. Учалы произошел 13 декабря 2020 года. В момент возникновения пожара в доме находились две сестры 2009 года рождения и 2004 года рождения, а также сожитель их матери 1970 года рождения. Мама девочек была на работе.

Сообщается, что мужчина захотел затопить печь и воспользовался для разжигания дров легковоспламеняющейся жидкостью. Это и стало причиной пожара. Старшая девочка услышала хлопок и увидела, что на мужчине загорелась одежда и руки. Кроме этого, огонь перекинулся на пол рядом с печью.

Отмечается, что девочка подбежала к находящемуся в шоковом состоянии мужчине, потушила горящую на нем одежду и попыталась вывести всех из загоревшегося помещения. Но через дверь уже выйти было невозможно. Тогда она кочергой разбила окно и вывела младшую сестру из горящего дома. Также она крикнула мужчине, чтобы он тоже эвакуировался. После этого сестры сообщили спасателям о пожаре. Прибывшие на место огнеборцы быстро ликвидировали возгорание.

В настоящий момент рассматривается вопрос о награждении девочки за проявленные мужество и смелость.

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