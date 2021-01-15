Пенза, , 12:59 — REGNUM В Пензенской области охват тестированием населения на коронавирус составляет 46,69%. Суммарно лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом провели более чем 605,9 тыс. раз, обследовали свыше 643,1 тыс. человек.

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За сутки инфекцию выявили среди 219 человек, 58 из которых — дети. Возраст заболевших несовершеннолетних от пяти месяцев до 17 лет. Об этом 15 января сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

В антилидерах по числу выявленных инфицированных — Пенза. В областном центре за минувший день заболели 166 человек. В настоящее время под наблюдением врачей остаются 7 771 человек, сняли с коронавирусного учета 65 604 жителя.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области специальная рабочая группа будет создана при региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Руководителем группы назначен зампредседателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев. Во всех районах области до конца текущей недели откроют 21 прививочный пункт.

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