Тюмень, , 12:55 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 166 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 162 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 января коронавирусом заразились 25 735 человек. Выздоровели 24 163 человека, скончались 226 пациентов с COVID-19 (на три человека более, чем днём ранее).