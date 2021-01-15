Москва, , 12:55 — REGNUM Филиал израильской клиники «Хадасса» в Москве не использует препарат американской компании Pfizer для вакцинации от коронавируса, сообщения о таких процедурах не соответствуют действительности. Об этом сообщили 15 января представители посольства Израиля в РФ.

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В дипмиссии заверили, что провели тщательную проверку информации, ранее появившейся в российских СМИ. Утверждалось, что в клинике «Хадасса Москва» пациенты получают зарубежную вакцину от COVID-19.

«По нашим сведениям, эти утверждения не соответствуют действительности», — сказали в посольстве ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росздравнадзоре напомнили, что вакцины, не прошедшие регистрацию на территории РФ, нельзя ввозить и применять внутри страны.