Ижевск, , 12:55 — REGNUM В Удмуртии в 2020 году специалисты регионального управления Роспотребнадзора вместе с сотрудниками МВД провели более 3 тыс. проверок соблюдения жителями республики масочного режима. Об этом сообщает пресс-служа надзорного ведомства.

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Проверялись объекты торговли, общественного транспорта, услуг, общепита. Большинство нарушений было выявлено в торговых точках.

По итогам проверочных мероприятий было выписано 7 тыс. проколов об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов для физических и юридических лиц превысила 2 млн рублей.

39 объектов были временно закрыты по решению судов на срок от 2 до 70 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воткинске, Воткинском и Шарканском районах в прошлом году проверили 425 мест массового пребывания граждан. По итогам проверок было составлено 14 протоколов об административном правонарушении, выписано штрафов на общую сумму 310 тыс. рублей, деятельность пяти магазинов была временно приостановлена по решению судов.

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