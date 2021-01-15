Мурманск, , 12:55 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявили 239 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии выросло до 39 735.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, лидер по суточному приросту — Мурманск, где инфекцию выявили у 126 человек. На втором месте — Печенгский район (+22), на третьем — Североморск и Кольский район (по 20 случаев). Новые случаи заболевания выявлены также в Кандалакшском, Ловозерском районах, Мончегорске, Апатитах и других муниципалитетах региона.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 3650 человек.

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