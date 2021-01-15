Воронеж, , 12:55 — REGNUM Отказаться от традиционного купания на Крещение просят жителей Воронежа в этом году спасатели, об этом сообщили 15 января в пресс-службе администрации города.

Крещенские купания Алексей Колчин © ИА REGNUM

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В Воронеже в местах традиционного купания горожан на Крещение будут организованы купели — всего девять мест в шести районах города. Купание будет организовано с 20:00 18 января, с этого времени там будут дежурить спасатели, полицейские и медики. Рядом с купелями в специально выделенных автобусах будут организованы пункты обогрева, установлены торговые палатки, в которых будет налажена продажа горячих напитков.

«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, все традиционные меры безопасности будут выполнены. На традиционных местах проведения купаний будет организовано дежурство спасательных подразделений. Тем не менее, убедительно просим всех жителей Воронежской области в сложившихся непростых условиях воздержаться от купания, тем самым поберечь себя и свое здоровье в период пандемии», — подчеркнул начальник главного управления Александр Кошель.

К просьбам спасателей присоединяются и представители РПЦ. Настоятель храма Богоявления Господня (г. Воронеж), иерей Евгений Лищенюк, в частности, напомнил, что купание в проруби является народной традицией, и «навеселе» окунаться в прорубь, считая это церковной традицией, для православного христианина недопустимо».

Отметим, что, по данным МЧС, всего в Воронежской области будет оборудовано 110 мест для крещенских купаний.

По данным синоптиков, на 18−19 января в Воронежской области ожидаются сильные морозы: до — 16 градусов днём и около — 20 ночью.