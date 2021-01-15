Москва, , 12:55 — REGNUM В России показатели осеннего пика заболеваемости коронавирусной инфекцией уже не повторятся. Об этом сегодня, 15 января, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Она пояснила, что часть населения уже переболела COVID-19. Кроме того, по словам Пшеничной, постепенно растёт количество людей, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Есть вероятность, что после зимнего спада, ближе к весне или весной, может произойти небольшой рост числа случаев инфекции, как это обычно бывает с сезонной заболеваемостью, — добавила эпидемиолог. — Но показателей осеннего пика, скорее всего, мы уже не достигнем и ближе к лету выйдем на прошлогодний минимум по заболеваемости».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России, вероятно, пик пандемии коронавирусной инфекции уже пройден.

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