Москва, 15 января 2021, 12:55 — REGNUM В России показатели осеннего пика заболеваемости коронавирусной инфекцией уже не повторятся. Об этом сегодня, 15 января, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
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Она пояснила, что часть населения уже переболела COVID-19. Кроме того, по словам Пшеничной, постепенно растёт количество людей, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России, вероятно, пик пандемии коронавирусной инфекции уже пройден.
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