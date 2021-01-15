Новосибирск, , 12:51 — REGNUM В Новосибирской области среди водителей и кондукторов общественного транспорта наблюдается повышение заболеваемости COVID-19 — 826 человек. Об этом сообщил главный специалист-эксперт регионального управления Роспотребнадзора Евгений Новиков.

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Он уточнил, что среди населения в транспорте заразились более 4 тысяч человек.

Однако, по его словам, сейчас наблюдается общий спад заболеваемости среди жителей, что показывает статистика.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по данным регионального минтранса, жители Новосибирской области стали лучше соблюдать масочный режим в общественном транспорте.

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Отметим, что по данным на сегодня, 15 января, в регионе выявлено 30 035 случаев заражения коронавирусной инфекцией.