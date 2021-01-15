Новосибирск, , 12:45 — REGNUM Жители Новосибирской области стали лучше соблюдать масочный режим в общественном транспорте. Об этом заявили в минтрансе региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Очередной рейд прошёл сегодня, 15 января, на остановке общественного транспорта «Площадь Сибиряков-Гвардейцев» в Новосибирске.

«За прошедшую неделю по данным статистики Роспотребнадзора ситуация значительно улучшилась на наземном автомобильном и городском электрическом транспорте. Также ситуация стабильна в метрополитене. Все рейдовые мероприятия носят публичный характер, потому что наша цель не наказать, а призвать людей к осознанности, — прокомментировал начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства области Андрей Бенимецкий. — Есть разовые нарушители масочного режима, на таких полицией составляется административный материал с последующим направлением в суд. Штраф предусмотрен от 1000 до 30 000 рублей. Также есть те граждане, у которых маска не закрывает органы дыхания или вместо маски используется шарф — таким мы делаем замечания».

В ходе рейда было проведено более 30 разъяснительных бесед. Их итог — пассажиры надели маски.